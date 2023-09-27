Начало эпидсезона ожидается в середине октября.

Увеличение заболеваемости на ОРВИ, грипп и короновирусную болезнь, которая также стала сезонной, обычно, начинается в середине октября.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона. По его словам, каждый эпидсезон проходит с двумя пиками - конец ноября и начало-середина февраля.

Ляшко отметил, что до конца текущей недели Минздрав обнародует позицию, как будет проходить вакцинация от COVID-19.

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"На этой неделе мы учитываем позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривала соответствующую позицию европейских экспертов относительно того как проводить вакцинацию от короновирусной болезни во время нового эпидсезона 2023-2024 годов. Планируем до конца недели выйти с соответствующей позицией от Минздрава", - сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что вакцина от ковида есть в наличии. "Сейчас Минздрав хочет сориентировать всех на новые группы риска, что именно ожидается для этого эпидсезона с учетом той информации, которую мы имеем от Европейского регионального бюро ВОЗ и Европейской региональной технической группы экспертов по иммунопрофилактике", - добавил он.

Ляшко отметил, что бесплатная вакцинация от ковида существует, поэтому можно делать прививки. По его словам, вопросы возникают что делать тем людям, которые сделали полный курс вакцинации, прошли бустерную вакцинацию. Он подчеркнул, что до конца недели эта информация появится на сайте Минздрава.

Министр также рассказал, что уже проходят лабораторный контроль вакцины против гриппа с "обновленными штаммами гриппозными".

Вакцинация от коронавируса - новости

Как сообщил УНИАН, с начала осени число заболевших коронавирусом в США начало быстро расти и уже почти достигло показателей первой волны, прокатившейся весной 2020 года. По информации Би-би-си, за неделю с 27 августа по 2 сентября количество госпитализированных увеличилось почти на 9%, а смертность среди коронавирусных пациентов уже с 3 по 9 сентября выросла почти на 5%.

Ответственная в ВОЗ за борьбу с COVID-19 Мария Ван Керкхове сообщила, что тревожные отчеты о растущем числе больных и частых случаях тяжелого течения болезни поступают не только из США, поэтому к новой волне коронавируса надо готовиться всем странам.

В ВОЗ призывают вакцинироваться. Сделать бустерную прививку рекомендуют не только взрослым, но и детям, в том числе дошкольного возраста.

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