Вакцинация помогает защитить детей и взрослых от тяжелых рисков COVID-19.

Отличить коронавирус от другого острого респираторного заболевания можно лишь с помощью тестирования.

Об этом 1 февраля в эфире программы "Сниданок с 1+1" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Альтернативных путей, как отличить - это "Омикрон" или острая респираторная вирусная инфекция, кроме тестирования, не существует. Можно использовать быстрые тесты на почти всю респираторную группу, например на вирусы гриппа, или быстрые тесты на выявление коронавируса. Поэтому тестирование - единственный путь для того, чтобы поставить верный диагноз", - сказал Кузин.

По его словам, дети, несмотря на рост количества больных среди них, легче переносят коронавирус, чем взрослые. При этом, у детей гораздо чаще наблюдается повышение температуры. Также, по его словам, существует зависимость течения болезни от наличия сопутствующих заболеваний и прививок.

Он подчеркнул, что вакцинация помогает защитить детей и взрослых от тяжелых рисков COVID-19.

Кузин также отметил, что для того, чтобы штамм "Омикрон" стал последним, весь мир должен выполнить амбициозную цель по вакцинации 70% населения, что будет первым шагом к приостановке или контролю пандемии.

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Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки, 31 января, выявили 30768 новых случаев COVID-19. Было госпитализировано 2069 человек; зафиксировано 192 летальных случая; выздоровели 8835 человек.

Вчера 65 тыс. 655 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23 тыс. 278 человек, вторую – 25 тыс. 525, дополнительную – 480, бустерную – 16 тыс. 372.

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