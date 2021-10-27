По словам врача, нет ни одного симптома, который бы появлялся только при гриппе, но не был бы при COVID-19.

Известный украинский врач Евгений Комаровский назвал отличительную особенность коронавируса.

В эфире авторской рубрики на телеканале "Украина" доктор рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа.

Как отметил Комаровский, без проведения соответствующих исследований практически невозможно. По словам врача, нет ни одного симптома, который бы появлялся только при гриппе, но не был бы при коронавирусе.

При этом Комаровский обратил внимание на одну отличительную черту COVID-19:

"При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния".

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц