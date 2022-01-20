В 2021 году от ишемической болезни сердца умерли более 200 тысяч украинцев.

В Украине в период с января по ноябрь прошлого года умерли почти 650 тысяч человек, больше всего смертей произошло из-за ишемической болезни сердца.

Второй самой распространенной причиной смерти людей стал коронавирус COVID-19, сообщил Telegram-канал "Коронавірус_інфо" и опубликовал инфографику.

В инфографике отмечается, что третьей наиболее распространенной причиной смерти украинцев стали цереброваскулярные болезни.

"...За январь – ноябрь 2021 года в Украине зафиксировано 649 999 летальных случаев. Наибольшее количество смертей было вызвано болезнями системы кровообращения, в частности, ишемической болезнью сердца...", – говорится в сообщении.

От ишемической болезни сердца умерли 274 223 украинца, от осложнений, вызванных коронавирусом, – 76 949 граждан, а от цереброваскулярных болезней – 75 563.Читайте такжеСмертность от штамма "Омикрон": ученые раскрыли первые данные

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. По состоянию на 20 января текущего года жертвами коронавируса в Украине стали 98 843 человека.

В Государственной службе статистики сообщали, что по состоянию на 1 декабря 2021-го в Украине проживали 41 млн 208 тысяч человек. По данным ведомства, в период с января по ноябрь прошлого года украинцев стало меньше на более чем 380 тыс. человек.

Справка УНИАН. Ишемической болезнью сердца называют патологическое состояние, при котором характерно нарушение кровоснабжения миокарда (сердечная мышца) из-за поражения коронарных артерий сердца.

Цереброваскулярные болезни – это заболевания нервной системы, их самой опасной формой является острое нарушение мозгового кровообращения.

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