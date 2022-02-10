Это новый пакет, которым для медучреждений предусмотрено более 1 млн грн ежемесячно, независимо от того, будут госпитализированы больные инфекционными болезнями или нет.

С начала 2022 года в программу медицинских гарантий включен новый пакет медицинских услуг – "Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и в других чрезвычайных ситуациях".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Сейчас Национальная служба здоровья завершает последние контрактования по данному пакету.

Отмечается, что больницы, которые получили контракты по пакету "готовности", были определены региональными департаментами здравоохранения опорными для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Речь идет об одном медучреждении на 200 тыс. населения соответствующей области.

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Ежемесячно медучреждение, которое заключило контракт на вышеуказанный пакет медицинских услуг, будет получать от Национальной службы здоровья финансирование в размере 1 млн 053 тыс. 510 грн.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, всего в 2022 году на данный пакет предусмотрено почти 2,5 млрд грн.

"Готовность к реагированию" - новый пакет, которым предусмотрено более 1 млн грн ежемесячно, независимо от того, будут госпитализированы больные инфекционными болезнями, в т. ч. с коронавирусной болезнью, или нет. Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь в случае необходимости. Всего в Украине по этому пакету будут работать 199 медучреждений. Больше всего - в Киеве и на Днепропетровщине – по 16 больниц", – сообщил Ляшко.

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