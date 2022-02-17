Почти половина ковидных отделений заполнены в Сумской и Николаевской областях.

В Украине из всех областей Киевская область лидирует по заполненности ковидных отделений - 53,5% (1 211 человек).

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. "Также высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Сумской, Ровенской, Николаевской и Хмельницкой областях", - отмечается в сообщении.

В целом в стране заполненность ковидных отделений составляет 39,9%. В настоящее время с коронавирусом госпитализированы 29 155 человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки обнаружили 33 330 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2837 детей и 961 медработник. Также за сутки было госпитализировано 3284 человек; зафиксировано 259 летальных случаев; выздоровели 27 441 человек. Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 128 367.

В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 4 тыс. 261 человека, 27 больных умерли.

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