На сегодняшний день в "красной" зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ривненская области.

Вскоре "красный" уровень эпидемической опасности может быть установлен еще в шести областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил во время брифинге.

"В скором времени на "красный" уровень эпидемической опасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская области", - сказал Кузин.

По его словам, в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

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Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Украине было выявлено 35 тыс. 014 больных на COVID-19, в частности, заболели 4 тыс. 190 детей, госпитализировали 4 тыс. 314 человек, умерли – 204.

20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, вызванная штаммом "Омикрон".

Из-за ухудшения эпидситуации с 24 января "красный" уровень опасности установлен в Ивано-Франковской области, а с 27 января – в Ривненской области. Кроме того, во Львовской области с 26 января ужесточили карантинные ограничения.

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