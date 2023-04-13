Там отметили, что этого удалось достичь благодаря трем составляющим.

Медицинским силам ВСУ удалось существенно снизить уровень летальности среди раненых военных.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. "На медицинских силах ВСУ сегодня лежит едва ли не самая важная задача - спасение жизни и здоровья наших раненых военнослужащих", - отметила она.

По словам Маляр, медицинским силам удалось существенно снизить уровень летальности прежде всего за счет приближения квалифицированной медицинской помощи к полю боя и правильно спланированной эвакуации, а также благодаря созданию уникального единого медицинского пространства гражданских и военных медучреждений.

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"Если сравнивать с уровнем летальности во время боевых действий в Ираке и Афганистане, то в смедицинских сил ВСУ они значительно ниже", - подчеркнула Маляр.

Парамедики на войне

Украинские парамедики работают в самых горячих точках. Они вытаскивают наших раненых защитников буквально из самого ада иногда даже ценой собственной жизни. Так, 15 февраля стало известно, что на войне в Украине погиб 45-летний британский парамедик Джонатан Шенкин.

А 31 декабря 2022 года вернулся из российского плена представитель коренного крымскотатарского народа и парамедик из "Азовстали" Асан Исенаджиев.

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