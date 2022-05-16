По его словам, в городе было очень много тяжелых пациентов. А выехать из Мариуполя решили после того, как оккупанты запретили "скорым" передвигаться по городу.

Медикам экстренной помощи в Мариуполе пришлось работать в сложных условиях: большое количество тяжелых больных, отсутствие связи и российские оккупанты. Врачи сутками жили на подстанции и оказывали помощь пострадавшим.

Историей сложнейшей работы поделился бывший фельдшер подстанции "скорой" в Мариуполе и студент Донецкого национального медуниверситета Александр Коновалов, передает пресс-служба Минздрава.

"Сложнее всего было работать в условиях отсутствия связи. До 2 марта связь еще была, а потом сигнал можно было поймать только в некоторых локациях. Из-за этого люди самостоятельно к нам приходили, привозили раненых или сообщали, куда ехать. Это было самое сложное: не иметь связи с больницами", – рассказывает Коновалов.

По его словам, в городе было очень много тяжелых пациентов.

"Если люди, которых привозили на подстанцию ЭМП, были по крайней мере в сознании, то их удавалось стабилизировать и оказать медицинскую помощь. Поэтому, наверное, я и знаю не очень много летальных случаев, потому что мы успевали стабилизировать и довезти пациентов до больницы", – добавляет фельдшер.

Медик рассказал историю девочки Алины, которая вместе с семьей ела на кухне в тот момент, как в помещение залетела большой шар размером 10-12 см. Он попал ребенку под ключицу и вылетел на спине под лопаткой, оставив отверстие диаметром более 10 см. Через него были видны внутренние органы.

"Мы на месте наложили ребенку окклюзионную наклейку и повезли в больницу", – вспоминает фельдшер.

К счастью, ребенка удалось спасти.

Коновалов вместе с коллегами покинул Мариуполь 18 марта, после того, как оккупанты запретили "скорым" передвигаться по городу. Они дождались зеленого коридора и выехали.

Сейчас он работает на "скорой" в Одессе, некоторые его коллеги устроились в Запорожье, остальное – нашла работу в западных областях страны.

На фото вместе с Александром Коноваловым его коллеги - Чернобривец Сергей, Смородин Александр, Нагнибеда Екатерина, Касимов Антон, Антон Шаульский, Двойных Татьяна, Галлий Анна, Глобчанська Алина, Пегушин Борис, Серов Алексей, Кононов Александр, Левченко Никита, Скирда Елена, Бесхлебные Иван и Виктория, начмед – Кононов Андрей и старший фельдшер Бритвина Татьяна.

Напомним, на Азовстали в Мариуполе до сих пор продолжаются бои. Там остаются сотни украинских воинов, которые в нечеловеческих условиях держат оборону. Медикаментов и медицинского инструмента там мало его не хватает. В настоящее время в медицинской помощи нуждается 600 раненых защитников, 40 человек в очень тяжелом состоянии. Из личных аптечек воинов уже все ушло в полевой госпиталь.

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