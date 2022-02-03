Сделать прививку сейчас можно в центрах массовой вакцинации в помещении городского совета, в торговом центре "Эпицентр" и в пунктах прививки в поликлиниках города.

В Кропивницком прекратили работу два центра массовой вакцинации от COVID-19 из-за низкой явки горожан для прививок.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Кропивницкого.

"Два центра массовой вакцинации в Кропивницком – в торговом центре "Велмарт" и в помещении Донецкого медицинского университета с 3 февраля прекратили свою работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановление проведения прививок в этих учреждениях вызвано двумя факторами: низким количеством желающих вакцинироваться и болезнью медицинских работников.

В горсовете напомнили, что сделать прививку можно в центрах массовой вакцинации в помещении городского совета, в торговом центре "Эпицентр" и в пунктах прививок в поликлиниках города.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Кировоградской области зафиксировано 308 новых случаев COVID-19.

Всего в Украине вчера обнаружили 39620 новых случаев COVID-19 - это рекордное количество за все время пандемии. Было госпитализировано 4136 человек; зафиксировано 210 летальных случаев; выздоровели 9380 людей.

В Украине вчера 75 тыс. 195 человек получили прививки от COVID-19. В целом с начала вакцинальной кампании было привито 15 млн 396 тыс. 725 человек, из них получили две дозы вакцины – 14 млн 700 тыс. 198, дополнительную дозу – 18 тыс. 728, бустерную – 398 тыс. 374 человека.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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