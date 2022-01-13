Если верить изображениям в соцсетях, условия жизни в таких лагерях мало отличаются от тюремных.

Согласно неподтвержденным сообщениям и появившимся в соцсетях видео, жителей китайского города Сиань, закрытого в начале года на карантин, десятками вывозят в специальные "карантинные лагеря".

Если верить изображениям в соцсетях, условия жизни в них мало отличаются от тюремных: это металлические блоки размером с грузовой контейнер, с маленькой кроватью, туалетом и умывальником. Срок содержания может составлять до двух недель, сообщает Би-би-си.

Свобода людей, которые не попали в "карантинные лагеря", также ограничена. Сначала им было разрешено выходить из дома в магазины за продуктами питания, но на прошлой неделе власти ужесточили требования, и теперь покидать дом можно только для того, чтобы сделать тест на коронавирус.

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Напряжение в городе стало расти, и в выходные в соцсетях стали появляться видео, на одном из которых сотрудники санитарной службы избивают мужчину, вышедшего из дома за покупкой еды. Позже власти сообщили, что работники, принимавшие участие в избиении, наказаны.

С начала года Китай в рамках государственной политики "Ноль ковида" закрыл на карантин три города с общим населением 20 млн человек. Жесткость мер объясняется в том числе приготовлениями к зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Эксперты, однако, предупреждают, что заразность нового варианта "Омикрон" не позволит достичь заявленной цели - полностью искоренить коронавирус на территории Китая.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2021 года власти Китая ввели локдаун в городе Сиань с населением 13 млн человек из-за выявления 127 случаев инфицирования коронавирусом.

Власти издали приказ о немедленном закрытии города на карантин, однако на какой срок вводится локдаун не говорилось.

Меры изоляции в Сиане являются одними из самых суровых с тех пор, как Китай закрыл на карантин 11 млн жителей в Ухане в начале 2020 года, где коронавирус был впервые обнаружен.