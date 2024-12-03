Сотрудники лаборатории болели чем-то очень похожиим на "ковид" за несколько месяцев до начала эпидемии.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий тяжелую респираторную болезнь COVID-19, был создан в китайской лаборатории и "сбежал" во внешний мир из-за нарушения техники безопасности сотрудниками этой лаборатории. Отчет с такими выводами публикует подкомитет по коронавирусной пандемии Комитета по надзору и подотчетности Конгресса США.

По данным американцев, сотрудники Уханьского института вирусологии проводили эксперименты по усилению функций вирусов, в том числе занимались их генетическим модифицированием. При этом нарушались правила биологической безопасности. Примечательно, что когда-то эта уханськая лаборатория получала гранты от США.

В опубликованном отчете указано, что коронавирус SARS-CoV-2 обладает биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе. Также американцы подчеркивают, что естественные пандемии имеют по несколько очагов распространения, тогда как в случае с пандемией COVID-19 стартовый очаг был один – в городе Ухань.

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В отчете также содержится упоминание, что сотрудники Уханьского института вирусологии за несколько месяцев до официального начала пандемии переболели некой инфекцией, похожей на COVID.

Споры о происхождении коронавируса

Как писал УНИАН, в сентябре научный журнал Cell опубликовал результаты нового исследования о происхождении коронавируса. Авторы пришли к выводу, что первым очагом распространения вируса стал рынок животных в городе Ухань. Главным подозреваемым в распространении вируса "назначили" енотовидных собак, которые там продавались.

Однако другие специалисты не согласились с результатами этого исследования. Они отмечают, что до сих пор нет весомых научных доказательств, что коронавирус происходит от енотовидной собаки, а сама статья в журнале Cell, которая такое утверждала, является крайне спорной, по их словам. В частности авторов обвиняют в том, что они "нашли" источник вируса именно там, где тщательно искали, проигнорировав другие потенциальные места. В том числе уханьскую лабораторию.

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