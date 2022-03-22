Компания работает над полноценным восстановлением производства.

Фармакологическая компания "Фармак" сообщила об уничтожении своего склада под Макаровым Киевской области, в результате чего потери компании составили около 1,5 млрд грн.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член совета директоров компании Петр Чернышов.

"Склад "Фармака" находился под Макаровым (это недалеко от Киева). Насколько мы понимаем - в этом районе шла танковая битва. И наш склад полностью сгорел – компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривен потерь. Мы работаем над полноценным восстановлением производства. Это сложно - ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды", - написал он.

В пресс-службе "Фармака" также добавили, что с 24 февраля компания не поставляет лекарства в Россию и Беларусь, а представительство "Фармака" на территории РФ было свернуто еще в 2014 году.

"24 февраля на затаможке на РБ в Чернигове стояла фура с нашими лекарствами, на сумму почти 200 тысяч долларов. Мы ее растаможили назад и передали на нужды города Чернигов, который одним из первых был атакован российскими военными. Еще 24 февраля этого года - то есть в первый же день открытой вооруженной агрессии РФ против Украины - "Фармак" начал передавать на нужды Минздрава, ВСУ, ТрО, в госпитали имеющиеся лекарственные средства. И сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы изготавливать и обеспечивать украинцев жизненно необходимыми лекарствами", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. "Фармак" - одна из ведущих фармацевтических компаний Украины, производственной площадкой которой является Киевский химико-фармацевтический завод им. Ломоносова, созданный в 1925 году. Компания входит в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины, экспортирует продукцию в 20 стран мира.

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