В столице за 4-ю неделю по сравнению с предыдущей число заболевших гриппом, ОРВИ и СОVID-19 выросло в 1,8 раза.

В столице уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19, почти на 30% выше эпидпорога.

Об этом сообщается на сайте киевской власти со ссылкой на ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МЗ".

Отмечается, что за 4-ю неделю этого года в Киеве зарегистрировано 30 тыс. 430 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19.

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"Эпидемический порог уровня заболеваемости превышен на 28,7%, что указывает на высокий уровень интенсивности эпидемического процесса", - говорится в сообщении.

Городские власти обращают внимание, что в городе наблюдается рост заболеваемости в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как детей, так и взрослых. Так, заболели 11 тыс. 944 ребенка (рост в 1,8 раза) и 18 тыс. 486 взрослых (рост также в 1,8 раза).

В структуре заболеваемости дети составляют 39,3% (на предыдущей неделе – 39,1%), из них 61,5% – дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 7 тыс. 348 случаев среди школьников.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 695 человек, из них 156 – дети.

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