Кроме столицы в "желтой" зоне находятся Полтавская и Харьковская области.

В Киеве улучшилась ситуация с коронавирусом: столица перешла из "оранжевой" в "желтую" зону карантина.

Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки в Киеве выявили 2293 новых инфицированных, 660 человек выздоровели, а 14 - умерли.

В Киеве был критический показатель госпитализаций, но ситуация стабилизировалась.

Кроме столицы в "желтой" зоне находятся Полтавская и Харьковская области.

В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ривненская, Хмельницкая области.

Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне.

Ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал угрожает Киеву новый локдаун. В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений.

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