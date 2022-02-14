В Киеве улучшилась ситуация с коронавирусом: столица перешла из "оранжевой" в "желтую" зону карантина.
Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки в Киеве выявили 2293 новых инфицированных, 660 человек выздоровели, а 14 - умерли.
В Киеве был критический показатель госпитализаций, но ситуация стабилизировалась.
Кроме столицы в "желтой" зоне находятся Полтавская и Харьковская области.
В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ривненская, Хмельницкая области.
Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне.
Ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал угрожает Киеву новый локдаун. В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений.