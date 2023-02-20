Приобретенная у поставщика вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не могла быть использована и подлежала утилизации.

Подольская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении руководителю частного предприятия в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах при закупке противоящурных вакцин.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Согласно материалам следствия, в 2019 году должностные лица Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей закупили по завышенной стоимости вакцины против ящура.

"Установлено, что приобретенная у поставщика вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не могла быть использована и подлежала утилизации. Согласно выводам судебной экономической экспертизы, в результате закупки указанной вакцины государству причинен ущерб в размере более 30 млн грн", - говорится в сообщении.

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Следствие в уголовном производстве продолжается.

В прокуратуре напомнили, что в июне 2022 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего председателя тендерного комитета Госпродпотребслужбы по факту служебной халатности при закупке указанной вакцины (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).

К чему приводят некачественные вакцины

Молекулярные биологи раскрыли тревожный феномен – некоторые некачественные вакцины, в том числе большинство ветеринарных вакцин от гриппа, не только не помогают организму окончательно победить патогенные вирусы, но и способствуют эволюции их наиболее опасных форм.

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