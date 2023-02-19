Компания предложила обеспечить бесплатными вакцинами незастрахованных американцев как раз в момент, когда Сенат США предъявил к ней претензии по поводу стоимости препарата.

Американский производитель вакцин Moderna влип в крупный скандал в США из-за разборок с американским Сенатом по поводу повышения стоимости своего препарата до 110-130 долларов за дозу.

Компанию заподозрили в коррупции из-за ее внезапного предложения обеспечить незастрахованных американцев доступом к бесплатным вакцинам, пишет Politico.

Как отметил глава бюджетного комитета Сената Берни Сандерс, такую инициативу руководство Moderna проявило как раз в момент заинтересованности властей США в планах компании увеличить стоимость вакцины. Он заявил, что это слишком "дикое и безумное совпадение".

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"Удивительное совпадение, это произошло в тот самый день, когда мы объявили, что приглашаем их для дачи показаний", - заявил он.

Сенатор напомнил, что на прошлой неделе бюджетный комитет пригласил генерального директора Moderna Стефана Банселя принять участие в соответствующей встрече, которая должна состояться в марте.

Сандерс намекнул, что Moderna приняла правильное решение в контексте обеспечения части граждан США бесплатными вакцинами, однако вопрос возможного повышения стоимости препарата - требует дополнительных дискуссий, ведь вакцина была разработана на деньги налогоплательщиков США.

"Мы говорим с ними об этом, но, очевидно, это шаг в правильном направлении" - сказал он.

В Китае наблюдается новая "вспышка" пандемии коронавируса

Напомним, что зимой в Китае заявили об увеличении количества инфицированных на Covid-19: в период с 8 декабре по 12 января с соответствующим диагнозом умерли около 60 000 человек.

При этом власти Китая отметили, что всплеск COVID-19 внутри государства не вызвал появления новых штаммов. Там выяснили, что в основном в Китае сейчас циркулируют два уже существующих подварианта коронавируса Oмикрон - BA.5.2 и BF.7. Именно на эти штаммы пришлось до 90% случаев заболевания.

Уже в середине февраля там объявили о спаде коронавируса, объявив о "решительной победе" над COVID-19.

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