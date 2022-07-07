Ему должны были ампутировать конечность.

Во Львове хирурги Первого медицинского объединения прибегли к "free flap" операции, которая помогла уберечь ногу мужчины от ампутации. Такие операции в Украине уже выполняли, но это впервые, когда для пересадки использовали лоскут кожи такого большого размера - 15 см.

Об этом сообщила пресс-служба Первого ТМО Львова в Facebook.

В больницу 40-летний Юрий попал со сложным открытым переломом голени, к которому добавилась одна из самых опасных инфекций - анаэробная. Именно она провоцирует отмирание тканей. Врачам удалось остановить инфекцию, но уже "убитые" ткани пришлось удалить. В результате на месте образовалась рана, которую необходимо было срочно восполнить из-за риска дальнейшего отмирания и ампутации.

Для этого украинские хирурги при помощи британских коллег отделили 15-сантиметровый лоскут мягких тканей из бедра пациента и заполнили им поврежденный участок голени. Операция длилась около 10 часов и завершилась успехом. Чтобы восстановить кровоснабжение к пересаженному участку врачам пришлось сшивать сосуды размером с человеческий волос.

"Внедрение новых технологий в хирургии, в частности "free flap" операций, дает шанс сохранить конечности, органы и части тела, предотвращает ампутации конечностей и существенно улучшает качество жизни пациентов с военной травмой. Именно это является целью создания Национального центра реабилитации Украины", - отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщал УНИАН, львовские медики сформировали новый орган шестилетнему ребенку.

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