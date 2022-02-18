Для широкого применения метода необходимо провести клинические испытания

Ученые в Канаде создали "универсальные" донорские легкие. Орган можно пересадить человеку с любой группой крови.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ученые из Университета Торонто создали экспериментальные легкие, который подойдут всем независимо от группы крови. Такого эффекта смогли достичь благодаря ферментам. Орган поместили в специальный аппарат, в котором из насыщали необходимыми соединениями.

Отмечается, что метод экспериментальный, его применили впервые. Правда, в основу эксперимента легли предыдущие исследования в данной области.

Для широкого применения сначала необходимо провести клинические испытания. Их уже запланировали на следующий год. Ученые надеются, что данная технология поможет в пересадке и других органов.

Как ранее сообщал УНИАН, американские хирурги провели первую в мире экспериментальную операцию по пересадке человеку сердца генетически модифицированной свиньи. По словам врачей, это был единственный шанс пациента на спасение. Без этой операции он бы умер.

Спустя три дня после операции, которая длилась семь часов, 57-летний пациент чувствовал себя хорошо.

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