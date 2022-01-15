Операция, сделанная Беннету, вновь дала повод для споров об использовании органов животных в качестве трансплантатов для людей, против чего выступают многие зоозащитники.

57-летний американец Дэвид Беннет, которому сделали первую в мире пересадку сердца от генетически модифицированной свиньи, через три дня после экспериментальной операции, длившейся 7 часов, чувствует себя хорошо.

По словам врачей, состояние Беннета было слишком тяжелым для пересадки донорского человеческого сердца, пишет Би-би-си.

Операция является экспериментальной и таит в себе огромные риски для пациента. Даже хорошо подходящие человеческие донорские органы могут быть отторжены после трансплантации, а в случае с органами животных такая опасность, скорее всего, повышается.

Хотя такие операции связаны с очень большим риском, некоторые специалисты по медицинской этике все равно считают, что их нужно делать, если пациенту о нем известно.

"Никогда нельзя заранее знать, не умрет ли человек вскоре после операции, но при этом если не рисковать, то не двинешься вперед, - говорит профессор прикладной этики Оксфордского университета Джулиан Савулеску. - Я думаю, что если человек в полной мере осознает всю степень риска, он должен иметь право подписаться на такой радикальный эксперимент".

При этом, подчеркивает профессор, важно, чтобы пациентам давали на выбор все имеющиеся в наличии опции, в том числе искусственное сердце и человеческий трансплантат.

По словам врачей, работавших с Беннетом, в его случае операция была оправдана, поскольку других вариантов не было, и без пересадки он бы умер.

Профессор Савулеску отмечает, что перед любой такой операцией, чтобы убедиться в ее безопасности, необходимо провести очень тщательный анализ тканей и эксперименты на животных.

Между тем, трансплантация сердца Беннету была проведена не в рамках клинических испытаний, как это обычно требуется при экспериментальном лечении. А лекарства, которые ему давали, не испытывались даже на приматах.

Однако, как говорит доктор Кристин Лау из Высшей школы медицины Университета Мэриленда, которая принимала участие в разработке операции для Беннета, в ходе этого процесса врачи все делали обстоятельно.

"Мы десятилетиями проделывали это в лабораторных условиях с приматами, пытаясь добиться того, чтобы это стало безопасным для людей", - заявила она.

Операция, сделанная Беннету, вновь дала повод для споров об использовании органов животных в качестве трансплантатов для людей, против чего выступают многие группы по защите прав животных.

Одна из таких групп, "Люди за этичное обращение с животными" (PETA), назвала трансплантацию свиного сердца Беннету неэтичной и опасной, а также "ужасным разбазариванием ресурсов".

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"Животные - это вам не набор инструментов в сарае: какие хочешь - такие бери. Это сложные и разумные существа", - говорится в заявлении PETA.

Активисты зоозащитной организации утверждают, что модифицировать гены животных, чтобы сделать их более совместимыми с человеком, неправильно. Чтобы организм Беннета не отторгнул трансплантат, ученым пришлось модифицирвать 10 генов свиньи, послужившей донором сердца. Сердце было изъято утром того дня, на который была назначена операция.

Научный сотрудник Оксфордского университета, специалист по биоэтике Кэтрин Деволдер считает, что мы имеем право использовать на органы генно-модифицированных свиней лишь в том случае, если мы можем "удостовериться в том, что им не причиняют лишних страданий".

"Использование свиней на мясо вызывает куда больше проблем, чем использование их для спасения жизней, но, разумеется, это не причина, чтобы игнорировать благополучие животных", - говорит доктор Деволдер.

Еще одна проблема может возникнуть с теми, кому по религиозным соображениям не полагается получать донорские органы животных.

Хотя религия запрещает иудеям выращивать или употреблять в пищу свиней, пересадка свиного сердца "никоим образом не нарушает кашрут", говорит лондонский раввин доктор Моше Фридман, заседающий в комитете по морали и этике (MEAG) при министерстве здравоохранения Великобритании.

"Поскольку главная задача иудейского закона состоит в сохранении человеческой жизни, пациент-иудей обязан принять трансплантат от животного, если это повышает его шансы на выживание и улучшение качества жизни в будущем", - рассказал раввин Фридман.

В исламе действует схожий постулат о том, что использование животных дозволено, если это ведет к спасению человеческой жизни.

Высший совет по религиозным предписаниям Египта, "Дар аль-Ифта", издал фетву, в которой говорится, что использование клапанов свиного сердца дозволяется в случае, если "есть угроза человеческой жизни, потери одного из органов, усиления или продолжения болезни или серьезного ухудшения состояния организма".

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