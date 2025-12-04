Диетологи часто советуют включать в рацион то, в чем много белка, чтобы поддерживать здоровье и укреплять мышцы.

Белок необходим для поддержания мышечной массы, обмена веществ, гормонального фона и общего состояния здоровья. Обычно для этого добавляют в рацион побольше куриной грудки.

Однако можно покупать и другие продукты, где много белка. Ранее мы рассказывали, сколько нужно ходить чтобы похудеть.

В каких продуктах содержится много белка

Издание realsimple пообщалось с детологами и экспертами чтобы разобраться в этом вопросе. Они поделились, в какой еде много белка, и предложили шесть вариантов на выбор.

По словам дипломированного диетолога Мэдди Паскуариелло, белок участвует в регуляции работы органов, поддержании иммунитета и обмена веществ, а также обеспечении правильной работы гормонов и нейромедиаторов.

"Он также жизненно важен для поддержания здорового веса, наращивания мышечной массы и здоровья костей", - добавила она.

Согласно рекомендациям по питанию в США, здоровому взрослому человеку в среднем требуется 0,8 грамма белка на килограмм веса тела. Однако, при активном образе жизни, беременности или после болезни, травмы, эта норма должны быть выше.

Далее рассмотрим продукты в которых много белка.

Текстурированный растительный белок

Он содержит 44 грамма белка на порцию 85 граммов. Как отметила Паскуариелло, этот продукт изготавливается из соевой муки и является отличным источником белка, клетчатки, железа и калия.

"Его можно использовать как веганскую альтернативу говяжьему или индюшиному фаршу, поэтому вы можете найти его в рецептах домашних вегетарианских бургеров, фрикаделек, чили или рагу", - отметила диетолог.

Консервированный тунец альбакор

Он содержит 33 грамма белка на 140 граммов. Диетолог Дрю Розалес сказала, что в тунце белка больше, чем в грудке. К тому же там есть омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье мозга, глаз и сердца. Эту рыбу часто используют для сэндвичей, но также она подходит для салата.

Тофу

В нем 30 граммов белка на 400 граммов продукта. Тофу богат белком и невероятно универсален в кулинарии. Его используют для супов, роллов, жаркого и салатов.

"Это не только полноценный источник белка для наращивания и поддержания мышечной массы, но и малоизвестный источник кальция ", - говорит Росалес.

Сейтан

В этом продукте 27 граммов белка на порцию в 85 граммов. Его делают из воды и пшеничного глютена. Иногда в сейтане содержится также много железа. На вкус он довольно пресный, а потому стоит добавлять больше специй. Диетологи советуют его готовить как курицу или говядину.

Творог

В нем 27 граммов белка на 200 граммов. Также в твороге много пробиотиков и кальция.

"Сочетайте его с ягодами и гранолой, добавляйте в смузи или наслаждайтесь им с тостами, молотым перцем и нарезанными помидорами", - рекомендует Росалес.

Кроме того, из творога можно приготовить много разных блюд.

Эдамаме (соевые бобы)

27 граммов белка на 150 граммов продукта. При этом в нем вдвое больше железа, чем в куриной грудке. По словам Росалес, железо необходимо для переноса кислорода в организме, а также для выработки гормонов. Эдамаме в можно добавлять в каши и жареные блюда.

