У каждого ореха есть свои преимущества для здоровья, но некоторые из них лидируют, когда дело доходит до этого насыщающего питательного вещества.

Арахис, миндаль и фисташки - орехи с наибольшим содержанием белка, и они также содержат клетчатку.

Оба этих питательных вещества помогают сохранять сытость, замедляя пищеварение и стабилизируя уровень сахара в крови, обеспечивая постоянную энергию, пишет Eatingwell. На самом деле, некоторые орехи так же богаты белком, как и яйца. А яйцо является одним из лучших продуктов с высоким содержанием белка (6 грамм).

Три вида орехов, в которых белка больше, чем в яйцах

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1. Арахис

Он доступен по цене, долго хранится и питателен, в нем содержится более 7 граммов белка и 2 грамма клетчатки на порцию в 1/4 стакана.

2. Миндаль

Этот орех — источник энергии, предлагающий целый ряд питательных веществ, включая клетчатку и антиоксиданты, которые способствуют здоровью сердца. Миндаль содержит 3,5 грамма клетчатки на 23 ореха, что обеспечивает более 10% суточной потребности в клетчатке.

3. Фисташки

Белок: 6 г на 1/4 стакана орехов без скорлупы.

Они обладают выдающимся питательным профилем, включая калий, регулирующий артериальное давление, поддерживающий иммунитет витамин B6 и укрепляющий кости марганец. Исследования показывают, что регулярное употребление фисташек может улучшить здоровье кишечного микробиома за счет увеличения концентрации полезных бактерий.

Другие орехи с высоким содержанием белка

Кешью

Белок: 4 г на 1/4 стакана или 18 целых кешью.

Помимо белка и клетчатки, одна порция кешью обеспечивает треть нашей ежедневной рекомендуемой дозы меди, микроэлемента, который поддерживает нервную и иммунную системы и играет роль в выработке энергии.

Кроме того, кешью полезны для здоровья сердца. Исследование показывает, что употребление кешью каждый день в течение 12 недель может улучшить уровень холестерина и артериального давления у людей с диабетом 2 типа.

Другие новости о пользе орехов

Ранее диетологи называли 7 самых полезных для человека орехов. Они отмечали, что в целом все орехи полезны, но среди них некоторые отличаются своими особыми свойствами.

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