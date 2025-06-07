Они содержат огромное количество питательных веществ и витаминов.

Консервированная рыба богата питательными веществами, экономична и идеально подходит для быстрых блюд или закусок.

Как пишет Health, эти продукты содержат высококачественный белок, жирные кислоты омега-3, а также необходимые витамины и минералы, которые приносят пользу здоровью.

Какими консервами из рыбы следует запастись?

1. Сардины

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Большое количество жирных кислот омега-3, которые помогают уменьшить воспаление и поддерживают здоровье сердца и мозга. Богаты кальцием, способствующим укреплению костей, а также витамином D и B12.

22,6 грамма (г) белка на банку весом 100 г.

2. Селедка

Содержит полезные жиры, которые поддерживают работу мозга и здоровье сердца, одновременно борясь с воспалением. Богата антиоксидантами, такими как селен, который участвует в выработке гормонов щитовидной железы, синтезе ДНК и защите от окислительного повреждения. Содержит витамины D и B12. А еще консервированная селедка - это источник белка.

3. Копченая рыба

Кипперы, которые представляют собой копченую сельдь, обладают такой же пользой для здоровья, как и обычная консервированная сельдь. Она богата жирными кислотами омега-3. Это хороший источник витамина D.

21 г белка на порцию в 85 г.

4. Лосось

19 г белка на банку 92 г. 13,8 микрограммов (мкг) витамина D на порцию — почти 100% от суточной нормы. Отличный источник омега-3

5. Треска

Постный белок (9 г белка и 89 калорий на банку 85 г).

Может способствовать устойчивой потере веса как часть диеты с высоким содержанием белка.

6. Голубой тунец

Исследования показывают, что голубой тунец содержит больше белка, чем другие виды. Содержит фенилаланин и триптофан, аминокислоты с антидепрессантными свойствами. Триптофан также необходим для работы мозга и здоровья иммунной системы.

7. Радужная форель

17 г белка и 100 калорий на порцию в 85 г.

Обладает антиоксидантными, противораковыми и антибактериальными свойствами. Хороший источник полезных жиров. Богата необходимыми витаминами и минералами

8. Скумбрия

Содержит полезные для сердца омега-3, витамин D и витамин B12. Может улучшить артериальное давление, уровень триглицеридов в сыворотке (жиры в крови) и уровень холестерина. Высококачественный источник белка, а также богата селеном.

9. Анчоусы

Они богаты омега-3 и являются хорошим источником кальция. Содержат 25% вашей суточной потребности в железе на банку на 57 г. Употребление консервированных анчоусов может помочь людям с дефицитом железа.

10. Устрицы

Хороший источник омега-3. Богаты железом, селеном и цинком. Поддерживают иммунную функцию, здоровье сердца и выработку энергии.

11. Кальмар

13 г белка и 78 калорий на порцию в 85 г. Богат натрием, калием, магнием, фосфором и цинком и при этом имеет низкий уровень жира. Хороший источник омега-3.

12. Мидии

Богаты витаминами группы B, которые способствуют выработке эритроцитов и поддерживают здоровый обмен веществ. Хороший источник белка и омега-3. Поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают уровень энергии. Повышают иммунную функцию

13. Мясо краба

15 г белка и менее 1 г жира на порцию в 85 г.

Консервированное мясо краба богато витаминами и минералами. Более 50% от рекомендуемой суточной нормы селена на порцию.

Другие новости о пользе рыбы

Ранее были названы 11 удивительных преимуществ от употребления рыбы. В частности, рыба богата белком, витаминами и минералами, она низкокалорийна и содержит много полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Исследованиями доказано, что потребление большего количества рыбы приносит много пользы для здоровья.

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