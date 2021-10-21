Сегодня на крупнейших железнодорожных вокзалах отрыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

В Украине в первой половине суток на железнодорожных вокзалах с помощью экспресс-тестирований было выявлено 18 больных COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Есть первые результаты экспресс-тестирования на COVID-19 на железнодорожных вокзалах! Благодаря работе "Укрзализныци", которая организовала на крупнейших вокзалах страны экспресс-тестирование для пассажиров без документа о прививках, за первую половину суток удалось выявить 18 больных COVID-19", - написал Кузин.

Он добавил, что после поездок таких граждан, инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каких именно поездах они должны были ехать, и как долго продолжались бы их путешествия.

Заместитель главы Минздрава отметил, что сейчас в Украине активно циркулирует штамм коронавируса "Дельта", скорость распространения которого в несколько раз выше, чем у базового штамма, а также люди с бессимптомным течением болезни могут инфицировать других.

Кузин также сообщил, что 18 положительных результатов удалось выявить по результатам 500 в общем проведенных экспресс-тестов.

"За это же время в девяти пунктах вакцинации, расположенных на железнодорожных вокзалах, удалось уже сделать более 200 прививок. Также 18 пассажиров не допустили к поездкам, поскольку у них не было ни документа о прививках, ни отрицательного результата тестирования..." - написал он.

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Замминистра напомнил, что для удобства пассажиров поездов "Укрзализныця" организовала на крупнейших железнодорожных вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Сделать прививки против COVID-19 можно на вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Коростене и Нежине. Сразу после вакцинации граждан может получить документ о введении одной дозы вакцины (форма 063-О), который можно предъявить для путешествий.

Кузин также сообщил, что возможность пройти экспресс-тестирование на коронавирусную болезнь стала доступна также на железнодорожных вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

Новые правила пассажирских перевозок

С сегодняшнего дня межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров COVID сертификатов, негативных результатов ПЦР-тестов или тестов на антиген.

Из-за введения новых правил сегодня пассажиропоток на "Укрзализныце" снизился на 20% по сравнению с другими днями, а продажа билетов - на 40%.

Автор: Наталья Хаджи