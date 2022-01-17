По данным медиков, 9 из 10 смертей от COVID-19 в Греции приходится на граждан старше 60 лет.

С сегодняшнего дня в Греции начали выписывать ежемесячный штраф в размере 100 евро всем людям в возрасте от 60 лет, которые еще не были вакцинированные от коронавируса.

С момента объявления штрафов 90% граждан старше 60 лет уже сделали прививку или записались на прием к врачу. Однако еще 10% - не вакцинированы, пишет Euractiv.

Отметим, правительство Греции решило сделать вакцинацию обязательной для граждан в возрасте от 60 лет, поскольку они считаются уязвимой группой. Девять из десяти смертей от COVID-19 приходится на граждан именно этой категории. Семеро из десяти пациентов в интенсивной терапии старше 60 лет и восемь из десяти пациентов не вакцинированы.

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что распространение обязательной вакцинации на лиц младше 60 лет не рассматривается по крайней мере в настоящее время.

Как сообщают СМИ, в воскресенье, 16 января, в Греции было зарегистрировано 10 783 новых случаев, 95 смертей и 680 человек в отделениях интенсивной терапии. Среди больных в реанимациях 81,47% не привиты.

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