По мнению дерматолога, вы можете принимать душ слишком часто. Ежедневный прием душа может принести больше вреда, чем пользы.

Хотя многие люди считают, что принимать душ следует каждый день, дерматолог утверждает, что это не так. Несмотря на то, что людям может быть противна мысль о том, что они не принимают душ регулярно, реже мыться мылом может быть лучше для вашей кожи.

Доцент кафедры дерматологии в академическом медицинском центре NYU Langone Health в Нью-Йорке, доктор Мэри Стивенсон утверждает, что частота принятия душа зависит от ряда личных факторов. Эти факторы включают в себя вашу кожу, возраст и уровень активности, пишет Mirror.

"Вам следует принимать душ, ванну или очищаться каждые два-три дня", - предложила доктор Стивенсон.

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Однако, если вы каждый день ходите в спортзал и потеете, вам нужно обливаться водой в душе после каждой тренировки. Она также отметила, что то, как вы моете свое тело, так же важно, как и то, как часто.

"Люди склонны намыливать все свое тело, в чем на самом деле нет необходимости. На самом деле мыло нужно только для подмышек, паха и ступней. В тех местах, где пахнет", - сказала она.

Поскольку мыло является моющим средством, оно разрушает верхний слой масла на вашей коже, который защищает кожный барьер и сохраняет клетки увлажненными. Тем не менее, чрезмерное использование мыла может полностью удалить эти масла, оставив кожу раздраженной.

"Использование этих более мягких средств во время мытья может быть чрезвычайно полезным. Одним из лайфхаков является выбор средств для чувствительной кожи и для детей, потому что обычно детские товары разрабатываются для чувствительной кожи", - рекомендует доктор Стивенсон.

Она также предостерегла от принятия длительного горячего душа, поскольку он может повредить естественные масла и барьер вашей кожи.

Как часто принимать нужно душ - советы дерматологов

Как сообщал УНИАН, ранее немецкие дерматологи предупредили, что привычка ежедневно принимать душ может вредить здоровью. По их словам, частое мытье "повышает риск пересушить кожу, спровоцировав и покраснение, зуд, экзему". Это связано с тем, что прием душа, особенно с использованием пенных средств, гелей и шампуней, атакует "естественную защитную кислотную мантию" кожи. Они также отметили, что достаточно будет принимать душ дважды в неделю, однако это не касается лица, интимной зоны и подмышек.

Американский дерматолог Люси Чен также отмечает, что слишком частое принятие душа может иметь некоторые недостатки. Чрезмерная очистка тела может повредить микробиом - совокупность микробов и бактерий, которые живут внутри или на теле и являются частью иммунной системы. По ее словам, принятие душа следует ограничить двумя или тремя разами в неделю по 5-10 минут.

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