В Украине всем центрам контроля и профилактики болезней установили тест-системы для выявления, в том числе, обезьяньей оспы.

В Украине по состоянию на сейчас нет зафиксированных случаев обезьяньей оспы. Система выявления этого вируса установлена.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Пока нет случаев (обезьяньей оспы - УНИАН). Но система диагностики есть, обеспечена. Мы сделали шаг на опережение и установили всем нашим центрам контроля и профилактики болезней тест-системы для выявления, в том числе, обезьяньей оспы. Плюс, мы сделали определенную модернизацию тест-систем на исследования по методу полимеразной цепной реакции примерно 20 нозологий", - рассказал глава Минздрава.

Что такое обезьянья оспа

Оспа обезьян - это вирус, которым человек может заразиться от животных. Симптомы похожи на те, которые фиксировали у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезные.

Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы сами проходят в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях возникают осложнения, которые могут привести к смерти.

По данным ВОЗ, в 92 странах мира зафиксировали уже более 35 тысяч случаев этой болезни. Из них 12 человек скончались.

Напомним, в конце июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией".

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