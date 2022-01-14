Он проходил с ней 10 дней.

В Днепре ребенок проглотил палочку от конфеты "Chupa Chups".

Об этом сообщают в группе детского эндоскопического центра Днепровской областной детской клинической больницы Facebook.

"Такие бывают вкусные чупа-чупсы, что хочется съесть их с палочкой", - говорится в сообщении.

Семейный врач посоветовал родителям подождать десять дней, чтобы палочка от конфеты вышла естественным путем. Но этого не произошло.

Читайте такжеАмериканец пожаловался на уменьшение пениса после COVID-19: врачи объяснилиТогда специалисты эндоскопического центра предложили сделать ребенку диагностическую гастроскопию.

Во время этого обследования врачи удалили палочку эндоскопически.

Ранее сообщалось, что в Харькове годовалый ребенок проглотил 11 магнитов, они образовали в кишечнике кольцо.

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