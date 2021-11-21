Он находится в реанимации.

В городе Черноморск Одесской области ребенок проглотил 4 магнита.

Об этом сообщили в Черноморской общеобразовательной школе №2, в которой учится потерпевшая.

"В нашей школе, в четвертом классе, произошла неприятная ситуация. Ребенок проглотил 4 магнитика, которые застряли в желудке и начали склеивать внутренние органы", - сказано в сообщении.

В комментариях мать ребенка сообщила, что ее прооперировали еще в пятницу. Сейчас она находится в реанимации.

Читайте такжеВрач рассказал о "коронавирусном фокусе" в Украине"Хирург нам сказал, что они чудом ее спасли. В такой ситуации когда попадает инородное тело по времени есть сутки, а наша девочка ходила с этими магнитами трое суток, пока ей не стало плохо. Они пробивают органы, делая в них дыры во время притяжения", - сообщила Мария Смирнова.

Ранее сообщалось, что в Днепре 9-летнему мальчику "вписали" визиты к психиатру и лечение в тубдиспансере.

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Авторы: Лариса Козовая, Людмила Жерновская