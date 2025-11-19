Сесилия Гомес рассказала о своих привычках, которые, как она и ее родные считают, помогают ей прожить дольше.

С понедельника по пятницу без исключения 93-летнюю Сесилию Гомес можно увидеть в спортзале. Бабушка, которая живет в Нью-Йорке, уже десятки лет ежедневно с 10:00 до 13:00 посещает тренажерный зал Gold's Gym в Смиттауне, пишет Business Insider.

"Для меня это как религия - ходить туда", - поделилась Сесилия.

Она отметила, что по ее мнению, находится в почти идеальном состоянии, а чувствует себя на 50 лет.

"Я могу играть в футбол, играю в баскетбол, делаю все, что угодно", - рассказала 93-летняя женщина.

Также она раскрыла изданию свой секрет долголетия, который заключается в следующем: регулярное общение, здоровое питание и, самое важное, регулярные занятия спортом.

"Когда люди говорят: "Я хочу быть таким, как ты", я отвечаю: "Добро пожаловать в спортзал"", - рассказала Гомес.

Женщина поделилась, что гордится тем, что является самой старшей в своих тренировочных группах.

Дочь Сесилии, 60-летняя Пэт Шнайдер отметила, что ее мать очень любит конкуренцию - в молодости ее всегда выбирали первой для игры в доджбол. Также она в детстве много времени проводила на свежем воздухе.

Сейчас ее типичная тренировка состоит из сочетания силовых упражнений и кардиотренировок, таких как поднятие гантелей весом до 3 кг над головой и марширование на месте.

Издание отмечает, что женщина посещает занятия в рамках программы SilverSneakers, которая предназначена для взрослых в возрасте от 65 лет и доступна бесплатно для участников соответствующих программ Medicare

Примечательно, что недавно Гомес получила награду "Член года" за свою преданность фитнесу.

Кроме спортзала, по мнению женщины, секретом ее долголетия является правильное питание. Сесилия рассказала, что бобы являются основным продуктом ее рациона. Их она часто употребляет с рисом и овощами.

Издание отмечает, что эта скромная бобовая культура имеет большое влияние на долголетие, поскольку является основным продуктом питания в "голубых зонах" - регионах, где проживают одни из самых долгоживущих людей на Земле.

Гомес также любит другие продукты, такие как бананы, которые являются хорошим источником калия и поддерживают сердце, а также апельсины, богатые витамином С, который помогает укрепить иммунную систему.

Дочь 93-летней женщины также отметила, что ее мать любит общение. Это, по ее мнению, является главным фактором ее хорошего здоровья и высокой энергичности.

"Это на самом деле является залогом ее долголетия - она всегда активна в общении со всеми. С внуками, правнуками. Она никогда не бывает одна", - поделилась Шнайдер.

Мать и дочь живут вместе, а каждое воскресенье вся семья собирается на обед. Социальная жизнь Сесилии, которая способствует долголетию, также включает пение в церковном хоре, общение с друзьями до и после тренировок в спортзале.

Интересные факты о долголетии

Ранее УНИАН сообщал, что врач Питер Аттиа отметил, что после 75 лет немало людей сталкиваются с резким ухудшением здоровья. Поэтому, он поделился секретами, которые помогут не только прожить дольше, но и оставаться сильными, здоровыми и активными. Он дал 5 важных советов, которые продлят жизнь.

Также мы писали, что доктор Стивен Остад, который исследует старение, поделился несколькими простыми привычками, которых придерживается много лет. Он отметил, что они научно обоснованы. В частности, Остад также советует делать физчиные упражнения. Еще мужчина ест только дважды в день, но завтрак у него всегда присутствует, как и ужин. А вот обед он пропускает и последний прием пищи у него около 18:00-19:00.

