В украинские больницы доставили первые кислородные станции контейнерного типа, закупленные за средства государственной субвенции.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
"118 кислородных станций были закуплены за средства правительственной субвенции и сейчас монтируются в больницах. Кроме того, ГП "Медицинские закупки" приобрело дополнительно 225 станций, их поставка происходит уже сегодня", - отметил он.
По словам Ляшко, после завершения работ за один год количество постоянно действующих кислородных станций в стране увеличится почти в 8 раз.
"Напомню, в июле 2021 года в стране функционировало лишь 50 кислородных станций, а после завершения монтажа всех закупленных будет 385" - добавил министр.
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