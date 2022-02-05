По словам министра здравоохранения, сейчас 118 кислородных станций уже монтируются, еще 225 будут позже.

В украинские больницы доставили первые кислородные станции контейнерного типа, закупленные за средства государственной субвенции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

"118 кислородных станций были закуплены за средства правительственной субвенции и сейчас монтируются в больницах. Кроме того, ГП "Медицинские закупки" приобрело дополнительно 225 станций, их поставка происходит уже сегодня", - отметил он.

По словам Ляшко, после завершения работ за один год количество постоянно действующих кислородных станций в стране увеличится почти в 8 раз.

"Напомню, в июле 2021 года в стране функционировало лишь 50 кислородных станций, а после завершения монтажа всех закупленных будет 385" - добавил министр.

Читайте такжеКислород для больных COVID-19 в Украине: озвучены шокирующие цифрыРанее УНИАН писал, как в Одессе один из пациентов умер из-за недостатка кислорода в больнице.

А в Харькове женщина обвинила врачей в смерти своего отца, утверждая, что ему не дали кислород.

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