В Министерстве здравоохранения заверили, что в настоящее время все медицинские учреждения в Украине обеспечены кислородом.

Суточное потребление больными COVID-19 жидкого кислорода за месяц выросло почти на 100 тонн.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

"Если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября – 378 тонн в сутки. Разница – почти 100 тонн!" – информируют в Минздраве.

При этом обращается внимание, что общее производство профильными предприятиями кислорода составляет около 400 тонн в сутки.

В Минздраве объясняют, что потребление кислорода больными COVID-19 возрастает вследствие инфицирования штаммом "Дельта".

Читайте такжеВ Киеве школьники продолжат дистанционное обучение с 15 ноября"Новая волна коронавирусной болезни характерна значительным ростом потребления кислорода госпитализированных пациентов. Сейчас один больной COVID-19 потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было весной... В то же время Министерству здравоохранения удалось перекрыть критическую потребность в кислороде, которая произошла из-за регламентных работ у двух крупнейших производителей. Сейчас каждое медицинское учреждение обеспечено кислородом", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 10 ноября выявлено 24 тыс. 747 новых больных COVID-19, госпитализированы 4 тыс. 778 человек, умерли – 652.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине работает 536 учреждений здравоохранения, принимающих больных COVID-19, в которых есть 76 тыс. коек для таких больных, из которых 72 тыс. – с кислородом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Инна Андалицкая