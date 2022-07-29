Мать ребенка получила тяжелую контузию и также нуждается в хирургическом вмешательстве.

В Австрии помогут в лечении и протезировании 6-летней девочке, которая в мае потеряла ногу из-за ракетного обстрела курортного поселка Затока Одесской области.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что пострадавшая семья уже уехала в Австрию. Помогут искалеченному ребенку специалисты австрийской компании VAMED, которая много лет успешно работает во всех отраслях здравоохранения по всему миру – профилактике, острой медицине, реабилитации и последующем уходе за пациентом.

"Шестилетняя девочка, которая нуждается в лечении, протезировании и реабилитации, а также ее мать, которая получила тяжелую контузию и нуждается также в хирургическом вмешательстве вместе со старшей дочерью размещены в самом современном реабилитационном центре VAMED. Сейчас мать и дочь проходят дополнительные обследования и готовятся к соответствующим курсам лечения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские военные нанесли ракетный удар по курортному поселку Затока в Одесской области, пострадали четыре человека, среди которых – ребенок, который получил тяжелое ранение.

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