Минздрав не имеет никакого отношения к этому лекарству.

Министерство здравоохранения получило информацию, что в некоторых заведениях Хмельницкого уже продают препарат "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, Минздрав не имеет никакого отношения к этим лекарствам.

"Препарат, который имеется в продаже, не зарегистрирован в Украине, а следовательно, продавать их в свободном доступе запрещено, — добавил первый заместитель министра. — Также Минздрав не ответственен за сам препарат, который, вполне возможно, является фальсификатом и несет угрозу для жизни пациентов".

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Важно, что пока не планируется реализация зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир" через аптечную сеть, он будет доступен украинцам, которые в нем нуждаются, абсолютно бесплатно, только по назначению врача.

Продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и наказывается в соответствии с законодательством.

Что такое "Молнупиравир"

В феврале в Украину прибыли первые партии препарата от коронавируса "Молнупиравир" американского производства. В Минздраве обещали в ближайшее время распределить его по регионам.

Препарат предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Выпускается в форме таблеток, не имеет особых требований хранения и его удобно принимать.

Таблетки уже зарегистрированы в ряде стран мира, в частности США, Японии и Великобритании.

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