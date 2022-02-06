В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит их в регионы.

Украина получила 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme.

"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19, – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко. – Сейчас эти лекарства помогут нам в борьбе с заболеванием и сохранят жизнь пациентам из групп риска. Я благодарен коллегам и партнерам за оперативную работу и закупку этого препарата".

В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит их в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступит еще 240 тыс. курсов препарата.

В первую очередь эти лекарства будут назначать пациентам из групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

Читайте также До антирекорда далеко: коронавирусная статистика в Украине обрушилась "Молнупиравир" - что известно об этом препарате

"Молнупиравир" - это препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет особых требований хранения и его удобно принимать.

"Молнупиравир" зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине изменили сроки для получения бустерной дозы вакцины от COVID-19. Теперь ее можно получить раньше.

Вас также могут заинтересовать новости: