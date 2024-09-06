Очень важно, чтобы пациенты достаточно честно отвечали на все вопросы врача относительно особенностей течения и начала любого заболевания.

COVID-19 и лихорадка Западного Нила могут иметь частично похожие симптомы. Однако стоит помнить и об обезьяньей оспе. Об этом в интервью "УП. Жизнь" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Частично похожие симптомы могут быть у лихорадки Западного Нила и COVID-19, потому что лихорадка часто проявляется в гриппоподобной форме. Это резкое повышение температуры, которое может длиться определенное время. Тогда действительно человек может считать, что он болеет обычным гриппом, ОРВИ, COVID-19 или другой респираторной инфекцией. Оспа обезьян на них не похожа", - отметил он.

По его словам, и лихорадка Западного Нила, и обезьянья оспа - это хорошо изученные инфекционные заболевания. Кузин подчеркнул, очень важно, чтобы пациенты достаточно честно отвечали на все вопросы врача относительно особенностей течения и начала любого заболевания. Это даст врачу информацию, которая необходима для принятия клинического решения.

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"Безусловно, COVID-19 сохраняет первое место из этих трех инфекционных заболеваний. Почему? Потому что он действительно продолжает распространяться по территории Украины и всего мира. И те люди, которые еще не получили полного курса прививки против COVID-19, имеют существенные риски тяжелого течения болезни, в частности от штамма FLiRT, и у них достаточно высокие риски или тяжелого течения или летального исхода вследствие ковида. Поэтому суммарно, если посмотреть на количество смертельных случаев, тяжесть течения, то COVID-19 будет безусловно на первом месте именно по этим параметрам", - сказал замминистра.

В то же время, по его словам, лихорадка Западного Нила также достаточно угрожающая, потому что среднестатистическая летальность находится на уровне 17%, и это очень высокий показатель.

"Хочу напомнить, что оценка для COVID-19 находилась на уровне 2%. Но в то же время лихорадка Западного Нила достаточно редко переходит в эпидемические формы, когда охватываются большие слои населения. COVID-19, даже на фоне этих 2%, охватывает достаточно широкие слои населения и циркулирует по всему миру уже не первый год. Поэтому он действительно забирает наибольшее количество жизней. Оспа обезьян чаще всего протекает в легкой форме или в форме средней тяжести. Формы, которые характеризуются тяжелым клиническим течением, чаще всего регистрируются у пациентов с иммунной супрессией на фоне, например, лучевой терапии, у людей, которые имеют тяжелые сопутствующие неинфекционные заболевания, в частности онкологические. Поэтому у таких людей возможно тяжелое течение. Но летальность небольшая. Сейчас она, по данным с африканского континента, меньше 1%", - пояснил Кузин.

Распространение болезней в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце августа стало известно, что в Киеве у 17 человек подтвердили диагноз "лихорадка Западного Нила", трое инфицированных умерли. Врач-инфекционист Ольга Кобевко сказала, что угрожающим периодом для инфицирования этим вирусом является именно осенне-летний.

По ее словам, в нашей стране сейчас меняется климатическая ситуация, становится теплее, а насекомые, которые переносят возбудитель этой лихорадки - комары, очень любят влажность и тепло, поэтому и говорят, что угрожающим для инфицирования является именно осенне-летний период.

"Если вы отправляетесь на отдых или живете возле болотистой местности, надо помнить об элементарных средствах защиты именно от насекомых", - посоветовала медик.

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