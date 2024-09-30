По ее словам, самыми страшными для людей являются заболевания, которые передаются от животных к человеку.

Доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская ответила, могут ли обезьянья оспа и птичий грипп привести к новой мировой пандемии.

В интервью Обозревателю инфекционистка напомнила, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась болезнь Х. На вопрос, может ли ею стать обезьянья оспа, она ответила так: "Все может быть. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию, связанную с этим заболеванием".

Также она согласилась с прогнозом Комитета по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья Франции, согласно которому самыми опасными болезнями, угрожающими человечеству в течение ближайших пяти лет, являются те, которые передаются от животного к человеку и от человека к животному.

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"Конечно. Зоонозы - заболевания, которые передаются от животных к человеку, - это самое страшное для нас. Например, одна из болезней, которая тоже обсуждается как возможная болезнь X, - это птичий грипп. Им птицы болеют. Могут заразиться фермеры при тесном контакте. Слава богу, от человека к человеку этот вирус не передаётся. Но если произойдёт мутация, то средняя летальность от птичьего гриппа в мире составляет 52%. Это страшные цифры, но у нас есть противовирусные препараты", - добавила она.

Болезнь Х

В начале года главы Всемирной организации здравоохранения встретились на Всемирном экономическом форуме. По их данным, человечество может поразить новая болезнь, способная спровоцировать в десятки раз больше смертей, чем Covid-19.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что речь идет о гипотетической пандемии - к ней может привести любая болезнь.

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