Донором стал 57-летний мужчина, который умер от инсульта. Его жена дала согласие на донорство.

В Киевской центре нефрологии провели уникальную операцию по трансплантации органов. Врачи впервые пересадили почку посмертно для 40-летнего мужчины, почки которого перестали функционировать еще в 2016 году.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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Сообщается, что операцию провели врачи Киевского центра нефрологии и диализа, а новый орган получил 40-летний киевлянин, который находился на гемодиализ последние 5 лет.

По словам Поворозника, два месяца назад пациент записался на "ожидание" нового органа. Донором почки для него стал 57-летний мужчина, которого госпитализировали в Киевскую областную больницу с диагнозом острого геморагичного инсульта.

К сожалению, его не удалось спасти, а консилиум врачей диагностировал у пациента отмирание мозга. Жена умершего дала согласие на донорство органа. Операция состоялась вечером 6 мая и продолжалась три часа. Донорская почка заработала сразу же на операционном столе.

Поворозник отметил, что после такой сложной операции нелегко давать какие-либо прогнозы, так как пациента ждет долгий процесс восстановления, однако уже сегодня можно говорить о том, что его состояние стабильное.

«После такой сложной операции трудно давать прогнозы, потому что на пациента еще предстоит длительный процесс восстановления. Однако можно утверждать - состояние пациента стабильное», - отметил Поворозник.

Киевский центр нефрологии и диализа в прошлом году вошел в пилотный проекту Минздрава по трансплантации, передает Официальный портал Киева.

Первая такая операция прошла в начале апреля. На сегодняшний день трансплантировано уже три почки от родственного донора и одну от посмертного.

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Автор: Виктория Гордиенко