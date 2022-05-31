Первой взрослой пациенткой стала 29-летняя Анастасия из Николаева, которая из-за войны не смогла в марте пройти трансплантацию, чтобы побороть рак.

В больнице Охматдет провели первую трансплантацию костного мозга взрослому.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больница "Охматдет", несмотря на количество онкобольных, нуждающихся в высокоспециализированной помощи, получила лицензию на проведение трансплантации костного мозга для взрослых.

"Отныне специалисты учреждения могут оказывать помощь онкобольным пациентам любого возраста, особенно тем, чьи планы на лечение нарушила война",- сказано в сообщении.

Отмечается, что первой взрослой пациенткой стала 29-летняя Анастасия из Николаева, которая из-за войны не смогла в марте пройти трансплантацию, чтобы побороть рак.

"Вместо операции и лечения, вынуждена была уехать из полуокруженного города, который ежедневно подвергался сокрушительным разрушениям от авиаударов. Вопрос проведения трансплантации стал вопросом жизни и смерти",- отмечают в Минздраве.

В сообщении сказано, что из-за отсутствия авиасообщения с Украиной, доставка костного мозга донора самолетом из Германии состоялась в Польше. Отмечается, что далее в рекордные сроки ценный груз был доставлен в Охматдет.

Ранее сообщалось, что в Польше впервые сделали пересадку сердца украинке. Сердце получила 36-летняя Юлия Скип из Львовской области.

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