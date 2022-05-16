Также родственники добровольцев, которые до войны были предпринимателями, будут получать средства на ведение бизнеса.

Родня добровольцев, которые до войны были предпринимателями, будут получать средства на ведение бизнеса.

Об этом министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина сообщила в эфире информационного телемарафона.

Она отметила, что родственники добровольцев, которые до войны занимались бизнесом, а потом пошли воевать, смогут получать средства на ведение бизнеса. Проект такого механизма компенсаций в настоящее время разрабатывается.

Также Лапутина отметила, что продолжаются переговоры о протезировании раненых на войне украинских военных в зарубежных медучреждениях.

"Минветеранов, мы также говорили об этом с нашими международными партнерами, чтобы организовать лечение и особенно протезирование тех, кто сейчас в этом срочно нуждается, за рубежом, в том числе", - сказала она.

Лапутина также сообщила, что принятые Кабмином изменения в соответствующие подзаконные акты позволят пострадавшим украинским бойцам получать психологическую помощь одновременно с лечением ранений. Ранее этап психологической помощи начинался только после выписки из медучреждений.

Как сообщал УНИАН, Министерство ветеранов работает над решением вопроса о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам, которые не успели официально оформиться и не могут официально подтвердить участие в боевых действиях с 24 февраля.

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