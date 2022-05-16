Родня добровольцев, которые до войны были предпринимателями, будут получать средства на ведение бизнеса.
Об этом министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина сообщила в эфире информационного телемарафона.
Она отметила, что родственники добровольцев, которые до войны занимались бизнесом, а потом пошли воевать, смогут получать средства на ведение бизнеса. Проект такого механизма компенсаций в настоящее время разрабатывается.
Также Лапутина отметила, что продолжаются переговоры о протезировании раненых на войне украинских военных в зарубежных медучреждениях.
"Минветеранов, мы также говорили об этом с нашими международными партнерами, чтобы организовать лечение и особенно протезирование тех, кто сейчас в этом срочно нуждается, за рубежом, в том числе", - сказала она.
Лапутина также сообщила, что принятые Кабмином изменения в соответствующие подзаконные акты позволят пострадавшим украинским бойцам получать психологическую помощь одновременно с лечением ранений. Ранее этап психологической помощи начинался только после выписки из медучреждений.
Как сообщал УНИАН, Министерство ветеранов работает над решением вопроса о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам, которые не успели официально оформиться и не могут официально подтвердить участие в боевых действиях с 24 февраля.