В этом году к разным врачам по вопросам психического здоровья обратились более 350 тысяч граждан Украины, поделились в Минздраве.

Украинцы втрое чаще по сравнению с прошлым годом обращались к врачам по вопросам психического здоровья.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Отмечается, что за девять месяцев этого года на первичный уровень медицинской помощи - к семейным врачам, терапевтам и педиатрам - по вопросам психического здоровья обратились 353 049 пациентов. Из них 54 464 - дети до 18 лет. В Минздраве отмечают, что это более чем в три раза превышает прошлогодние показатели.

Чаще всего украинцы обращались по поводу ощущения тревоги/нервозности/напряженности - 150 236 пациентов, нарушения сна - 98 043 пациента, психологические симптомы - 58 605 пациентов. Также жалуются на подавленное настроение 20 707 пациентов.

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Еще причиной обращений было детское поведение/симптомы/жалобы - 15 177 пациентов, острая реакция на стресс - 14 531, нарушение памяти - 12 981, злоупотребление табаком - 10 172, ощущение/поведение раздраженность/злость - 6 531, старость, ощущение/поведение старого человека - 6 324 пациента.

В Минздраве отмечают, что в течение 12 месяцев 2023 года услуги по охране психического здоровья получили около 135 тысяч пациентов:

"Больше всего жаловались женщины - более 72 тысяч. Также внесены данные об обращении к врачам "первички" по жалобам на психическое здоровье более 18 тысяч детей".

В министерстве напомнили, что вместе с партнерами, в частности, ВОЗ, Координационным центром КМУ/Mental Health UA, НСЗУ еще в ноябре 2022 года ввели предоставление услуг по охране психического здоровья на первичном уровне медпомощи. Тогда в Программу медицинских гарантий был добавлен новый пакет - "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

Важные новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в июне 2022 года, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что из-за нападения РФ на Украину украинцы будут иметь негативные последствия для своего психического здоровья и каждый десятый украинец может почувствовать последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.

Согласно прогнозам Минздрава, в будущем в психологической поддержке будет нуждаться около 15 миллионов украинцев. При этом около 3-4 миллионам нужно будет назначать медикаментозное лечение.

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