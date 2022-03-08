По мнению специалистов, это значительно упростит доступ к лекарствам.

Министерство здравоохранения призывает украинцев покупать лекарства, опираясь на их действующее вещество и доступность в аптеке, а не на торговое название лекарственного средства.

Об этом говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook.

В министерстве объясняют, что это значительно упростит доступ к лекарствам.

"Процедуру государственной регистрации проходят все лекарственные средства, как отечественного производства, так и иностранного. Следовательно, все препараты являются одинаково качественными. Поэтому Минздрав призывает украинцев во время выбора лекарств в аптеках руководствоваться не брендовыми названиями лекарств, а активными веществами, входящими в их состав, и доступностью", - отметили в ведомстве.

В Минздраве пояснили, что рецепты, которые получают пациенты для того, чтобы приобрести лекарства, также оформляются на активное (действующее) вещество.

"Поэтому просим фармацевтов отказаться от маркетингового продвижения и ориентироваться на имеющийся ассортимент в аптеке и рекомендовать пациентам все лекарственные средства в соответствии с активным веществом", - отметили в министерстве.

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