Министр охраны здоровья Украины сообщил о том, что на часть территории российские оккупанты не дают подвозить жизненно важные препараты для больных.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщает, что оккупанты не пропускают через блокпосты лекарства, жизненно необходимые для пациентов на временно захваченных территориях Украины.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Наиболее критичной является доставка препаратов на территории, где российская федерация, оккупанты, не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши скорые, обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства. Мы нуждаемся в гуманитарном коридоре для того, чтобы доставить инсулин, чтобы доставить гипотензивные средства, препараты для диализа - это то, без чего люди не могут прожить", - сказал он.

Министр здравоохранения сообщил, что сейчас все больницы, к которым есть доступ, обеспечены лекарствами, а с производителями и дистрибьюторами лекарств удалось договориться о сдерживании цен на медикаменты. В то же время уже тысяча медиков из-за границы изъявили желание приехать в Украину, чтобы оказывать помощь военным и мирному населению.

"В то же время никакие сигналы, которые мы посылаем медикам, которые находятся на территории российской федерации, не доходят и не находят поддержки. Они закрылись в своей оболочке и вообще не реагируют на это. Я уже неоднократно обращался к ассоциации профессиональных медиков, чтобы они поддержали и исполнили ту клятву Гиппократа, вышли и осудили преступления, которые происходят на территории Украины. Я обращался к министру здравоохранения рф о том, что нельзя не реагировать, нельзя не позволять Украине сегодня открыть гуманитарные коридоры и довозить жизненно важные лекарства для больных онкологией, с диабетом, больным, которые нуждаются в диализе", - отметил Ляшко.

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