Военнослужащие и врачи получат их бесплатно, другие граждане могут приобрести вакцины самостоятельно в аптеках.

Украина уже обеспечена вакцинами от гриппа, в частности, военнослужащие и врачи получат их бесплатно.

Об этом во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он добавил, что другие граждане, которых не отнесли к группам риска — могут приобрести вакцины от гриппа самостоятельно в аптеках.

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"Уже сегодня в аптеках можно приобрести за свой счет вакцину... Мне кажется, 300 грн одна доза стоит. Это французская вакцина "Ваксигрипп", которая разработана именно для вирусов, которые уже есть в этом году", - сказал Радуцкий.

Также он сообщил, что украинцы без проблем могут получить вакцину от COVID-19.

"Препаратов - достаточно. В наличии – вакцины Coronavac и Pfizer", - сказал Радуцкий.

Он сообщил, что Украина получила от ЮНИСЕФ несколько миллионов доз вакцин, и 300 тыс. доз уже развезены по регионам.

"Сегодня мы наблюдаем некоторое уменьшение (показателей вакцинации - ред.), 50 тысяч всего на прошлой неделе провакцинировались, но мы это относим к террористическим атакам, которые происходили последние две недели", - уточнил Радуцкий.

Грипп в Украине

По состоянию на конец октября в Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был ниже эпидемического порога на 72,2%.

В столице за 43-ю неделю было зарегистрировано 6 тыс. 578 больных гриппом и ОРВИ в том числе и COVID-19.

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