Сегодня лишь 40% коек, которые выделены под COVID, заняты пациентами.

Украина через 2-3 недели пройдет пик заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что сейчас Украина проходит пик заболеваемости.

В то же время, по его словам, за последние две недели происходит снижение заболеваемости COVID-19, уменьшается количество случаев госпитализации.

"Сегодня уже у нас лишь 40% коек, которые выделены под COVID, заняты пациентами, а еще меньше занято коек пациентами, нуждающимися в кислородной терапии", - отметил Ляшко.

По его словам, три последних дня в Украине количество выписанных из больниц преобладает над количеством госпитализированных, как взрослых, так и детей. Он отметил, что через 2-3 недели будет пройден пик заболеваемости и "мы будем идти вниз, если не будет никаких дополнительных непредвиденных особенностей самого штамма коронавируса".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине зафиксированы новые подвиды штамма коронавируса "Омикрон".

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 34 тыс. 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы 3 тыс. 323 человека, умерли – 282.