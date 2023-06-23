В некоторых случаях неконтролируемое употребление йодида калия может привести к смерти.

На фоне новостей о вероятности теракта на ЗАЭС в Министерстве здравоохранения напомнили, что неконтролируемое употребление йодида калия - опасно.

Как отмечает пресс-служба МОЗ, передозировка йодида калия может привести к множеству побочных эффектов. Некоторые из них крайне опасны.

Передозировка йодида калия может вызвать:

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высыпания на коже;

воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;

желудочно-кишечные расстройства - тошноту, диарею;

серьезные аллергические реакции - лихорадку и боли в суставах, отек частей тела (лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или глотанием; хрипы или одышка;

расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушения сердечного ритма, тахикардию, фибрилляцию предсердий;

расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;

зоб - увеличение размеров щитовидной железы

потеря массы тела

гиперфункцию щитовидной железы

снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), опасен снижением частоты пульса, артериального давления.

также есть риск смерти.

Россия готовит теракт на ЗАЭС - главные новости

Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на Запорожской атомной станции. Данные об этом получила украинская разведка.

Через несколько часов в МАГАТЭ подтвердили минирование атомной станции по периметру, но заметили, что пруд-охладитель не заминирован.

Сегодня Совбез ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС и угрозу теракта на Запорожской АЭС.

В то же время ученые объяснили, что ни один сценарий с возможным выбросом радиации на Запорожской АЭС не требует проведения йодной профилактики. Такая профилактика может быть вредной для здоровья.

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