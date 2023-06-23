На фоне новостей о вероятности теракта на ЗАЭС в Министерстве здравоохранения напомнили, что неконтролируемое употребление йодида калия - опасно.
Как отмечает пресс-служба МОЗ, передозировка йодида калия может привести к множеству побочных эффектов. Некоторые из них крайне опасны.
Передозировка йодида калия может вызвать:
- высыпания на коже;
- воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
- желудочно-кишечные расстройства - тошноту, диарею;
- серьезные аллергические реакции - лихорадку и боли в суставах, отек частей тела (лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или глотанием; хрипы или одышка;
- расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушения сердечного ритма, тахикардию, фибрилляцию предсердий;
- расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;
- зоб - увеличение размеров щитовидной железы
- потеря массы тела
- гиперфункцию щитовидной железы
- снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), опасен снижением частоты пульса, артериального давления.
- также есть риск смерти.
Россия готовит теракт на ЗАЭС - главные новости
Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на Запорожской атомной станции. Данные об этом получила украинская разведка.
Через несколько часов в МАГАТЭ подтвердили минирование атомной станции по периметру, но заметили, что пруд-охладитель не заминирован.
Сегодня Совбез ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС и угрозу теракта на Запорожской АЭС.
В то же время ученые объяснили, что ни один сценарий с возможным выбросом радиации на Запорожской АЭС не требует проведения йодной профилактики. Такая профилактика может быть вредной для здоровья.