У людей, которые ковыряются в носу, риск заразиться COVID-19 оказался в три раза выше.

Ученые выявили, что люди, которые имеют привычку ковырять в носу, имеют больше шансов заразиться COVID-19. Как сообщает Science Alert, это доказывает исследование, проведенное учеными из Университета Амстердама.

Исследователи хотели изучить медицинских работников, подвергающихся большему риску заражения вирусом SARS-CoV-2, и выяснить, как такие факторы, как ковыряние в носу или ношение очков, могут повлиять на этот риск.

Отмечается, что исследование проводилось среди 219 медицинских работников, и те, кто признался, что ковыряют в носу, с большей вероятностью заразились COVID-19 в течение шести месяцев: уровень заражения составил 17 процентов для тех, кто обычно ковыряет в носу, по сравнению с 5,9 процента для остальных.

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Это не доказывает, что ковыряние в носу вызвало инфекцию. Тем не менее, исследователи считают, что такие действия могут привести к переносу нездоровых микробов на слизистую оболочку внутри носа.

"Можно предположить, что регулярное ковыряние в носу и кусание ногтей в среде с высоким уровнем циркулирующего вируса способствует переносу вируса на слизистую оболочку носа или рта", — пишут исследователи в своей опубликованной статье.

В то же время никаких существенных различий в уровне заражения не было связано с ношением очков, ношением бороды или регулярным кусанием ногтей.

Также ранее ученые выявили, что привычка ковыряться в носу может привести к развитию болезни Альцгеймера.

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