Они обнаружили, что мозг человека воспроизводит увиденное с задержкой в 15 секунд, а не показывает все, как есть на текущий момент.

Мозг человека воспринимает мир с задержкой в 15 секунд. Человек видит картинки из прошлого и не способен произвести апдейт зрения в режиме реального времени.

К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, передает medikforum. Они обнаружили, что мозг человека воспроизводит увиденное с задержкой в 15 секунд, а не показывает все, как есть на текущий момент. Этот механизм известен под названием "поле непрерывности", и за счет него человек обладает более стабильным восприятием окружающего мира.

Как пояснили исследователи, если бы мозг человека производил апдейт в режиме реального времени, то мир воспринимался бы прерывисто, с постоянными флуктуациями теней, светом и движениями, и вся действительность казалась бы нам сплошной галлюцинацией. Но для исключения этого неприятного восприятия мозг становится похож на машину времени, которая бросает человека на 15 секунд назад от настоящего времени, и только таким образом он может воспринимать повседневную жизнь.

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В ходе исследования с участием 100 добровольцев его авторы пытались понять механизм, который стоит за феноменом зрения, при котором человек не замечает мельчайших изменений со временем. Добровольцам показывали видео лиц, которые изменялись на протяжении 30 секунд. При этом на картинках не было никакой растительности на лице, только глаза, брови, нос, рот и щеки. После просмотра 30 секунд видео участники эксперимента должны были определить финальный образ лица, которое они видели. Почти всегда они выбирали лицо, которое видели не в конце ролика, а в середине. Это и доказывает, что мозг отсылает человеку картинки с 15-секундный задержкой.

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