Учёные сравнили 5 видов чая: два из них оказались самыми полезными для кишечника

Учёные провели исследование комбучи, приготовленной из пяти различных сортов чая.

Вероятно, вам знаком напиток под названием комбуча. Этот кисловатый ферментированный чай стал популярным напитком во многом благодаря своей репутации полезного для кишечника средства. Особенно питательными оказались два его варианта, пишет EatingWell.

Как говорится в статье, комбучу готовят с использованием живых культур, в частности симбиотической колонии бактерий и дрожжей, известной как SCOBY. Многие люди выбирают этот напиток, надеясь поддержать пищеварение и общее здоровье.

Однако, как отмечается, качество комбучи в значительной степени зависит от того, из какого чая её готовят. Основой могут служить зелёный, чёрный, белый чай, улун, пуэр, а также некоторые травяные чаи. Каждый из них привносит в напиток свой набор антиоксидантов и других растительных соединений. До недавнего времени большинство исследований сосредоточивалось лишь на одном или двух видах чая, поэтому было сложно понять, насколько выбор основы влияет на свойства готовой комбучи.

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Этот пробел восполнило новое исследование польских учёных, которые приготовили комбучу из пяти различных видов чая в абсолютно одинаковых условиях. Их целью было выяснить, насколько исходный вид чая определяет антиоксидантный состав и другие свойства готового напитка. Результаты были опубликованы в журнале Food Chemistry.

Как проводилось исследование

Это было лабораторное исследование, а не испытания с участием людей. Ученые из Вроцлавского университета естественных наук и Вроцлавского медицинского университета сравнили комбучу, приготовленную из зеленого, черного, белого чая, улуна и пуэра. Чтобы обеспечить объективное сравнение, все образцы изготавливались по одному и тому же рецепту и в идентичных условиях.

Как сообщило издание, каждый напиток ферментировался в течение 10 дней. Анализы проводились трижды: до начала ферментации (нулевой день), на пятый день и после завершения процесса на десятый день. Каждую партию изготавливали трижды, а все измерения повторяли, что повысило достоверность полученных результатов.

Ученые исследовали широкий спектр показателей: содержание сахаров, органических кислот, алкоголя, более 100 отдельных полифенолов (одной из главных групп растительных антиоксидантов), ароматических соединений, а также состав микроорганизмов, участвовавших в ферментации.

Кроме того, была проведена серия лабораторных тестов для оценки антиоксидантной и противовоспалительной активности, влияния на показатели, связанные с уровнем сахара в крови, и других биологических свойств напитка.

Что показало исследование

Главный вывод учёных заключается в том, что сам процесс ферментации протекал практически одинаково независимо от вида чая. Однако именно чай существенно влиял на антиоксидантный состав готовой комбучи.

"Другими словами, культура SCOBY выполняет свою работу примерно одинаково во всех случаях, тогда как именно исходный чай определяет, насколько богатым антиоксидантами и другими биологически активными веществами будет конечный продукт", – пишет издание.

Что касается антиоксидантной активности, то она росла в течение первых нескольких дней ферментации, достигая максимума примерно на пятый день, после чего стабилизировалась. Самую высокую антиоксидантную активность среди всех образцов продемонстрировала комбуча на основе чая улун. Самые низкие показатели были у напитка из белого чая.

Комбуча из зеленого чая продемонстрировала самое сильное противовоспалительное действие в ходе лабораторных тестов, а также лучшие результаты по показателям, связанным со здоровьем мозга. В то же время комбуча из улуна оказалась лидером по показателям, касающимся контроля уровня сахара в крови.

Подводя итоги, исследователи пришли к выводу, что именно зеленый чай и улун обеспечивают комбуче наилучший набор полезных соединений.

Также учёные подтвердили, что независимо от вида чая во всех партиях доминировали одни и те же два основных микроорганизма. Это свидетельствует о том, что микрофлора ферментации остаётся достаточно стабильной, тогда как питательная ценность напитка в значительной степени определяется именно чаем.

Как применить эти результаты на практике

Согласно результатам исследования, особенно удачным выбором могут быть комбуча из зелёного чая или улуна. Вот несколько практических советов, озвученных в издании.

Читайте этикетки. Многие производители указывают, какой именно чай использован в качестве основы. Если вы выбираете комбучу из-за её потенциальных противовоспалительных свойств, стоит обратить внимание на варианты из зелёного чая или улуна. При этом не забывайте оценивать и содержание добавленного сахара.

Попробуйте приготовить комбучу дома. Если вы занимаетесь домашним ферментированием, поэкспериментируйте с качественным зеленым чаем или улуном в качестве основы.

Не забывайте об обычном чае. И зеленый чай, и улун сами по себе являются прекрасными источниками антиоксидантов. Если комбуча вам не по вкусу, обычное употребление этих чаев также поможет увеличить поступление полезных растительных соединений. Польза чая улун раскрыта в исследовании, опубликованном в журнале Food Science and Human Wellness. А о пользе зелёного чая учёные рассказали в International Journal of Molecular Sciences.

Не ждите чуда. Комбуча может быть менее сладкой альтернативой газированным напиткам и приятным способом включить ферментированные продукты в рацион, однако она не является волшебным средством для улучшения здоровья. Лучше всего рассматривать её как один из элементов сбалансированного питания.

При наличии заболеваний проконсультируйтесь с врачом. Если вы беременны или имеете определенные проблемы со здоровьем, стоит обсудить целесообразность ее употребления с врачом или дипломированным диетологом.

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