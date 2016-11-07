Специалисты создали робота-хирурга для удаления катаракты

Операция по удалению катаракты – одна из самых распространенных в мире. Ежегодно проводится около 20 миллионов таких операций. Хирурги извлекают помутневший хрусталик, заменяя его искусственным – это позволяет восстановить зрение. Осложнения при операции развиваются довольно редко, однако все-таки происходят – немалая их часть связана с ошибочными действиями микрохирургов, проводящих манипуляции, сообщает Медпортал.

Специалисты создали робота-хирурга Axsis, который способен проводить операции по удалению катаракты. Его движения будут точнее, чем движения хирургов, что поможет свести к минимуму развитие осложнений.

Читайте такжеВ Великобритании прошли первые трансплантации почек, проведенные роботомРобот Axsis оборудован двумя «руками», которые способны выполнять все необходимые для проведения операции движения в ограниченном пространстве, радиус которого не превышает 10 мм. Управление роботом осуществляется с помощью двух джойстиков, а операционное поле управляющий устройством врач видит перед собой на экране.

Крис Вагнер (Chris Wagner) один из создателей робота, поясняет, что в клиниках активно используются роботизированные системы Да Винчи. Однако из-за их больших размеров проводить столь кропотливые операции, как операция по удалению катаракты, с их помощью довольно сложно. Axsis же лишен этого недостатка. Кроме того, разработчики считают, что новый прибор окажется гораздо дешевле, чем другие роботы-хирурги.

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Создатели же Axsis считают, что новый робот пригодится не только в офтальмологии, но и при проведении гастроинтестинальных операций, например, при удалении полипов.